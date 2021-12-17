Надаль уступил Маррею в 1-м матче после травмы. Энди сразится с Рублёвым в финале Абу-Даби
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил британцу Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:6, 5:7.
Абу-Даби (м). 1/2 финала
17 декабря 2021, пятница. 18:45 МСК
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
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Энди Маррей
Э. Маррей
Бывшие первые ракетки мира сыграли друг с другом впервые за 5,5 лет. Для Надаля встреча с Марреем стала первой с августа 2021 года. Во время паузы испанец залечивал травму ноги.
Финал выставочного турнира в столице ОАЭ пройдёт завтра, 18 декабря. Энди Маррей сразится с россиянином Андреем Рублёвым. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Перед финалом в матче за 3-е место Рафаэль Надаль встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Начало — в 16:00 мск.
Напомним, в товарищеском турнире не смогли принять участия норвежец Каспер Рууд и австриец Доминик Тим.
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