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Надаль уступил Маррею в 1-м матче после травмы. Энди сразится с Рублёвым в финале Абу-Даби

Надаль уступил Маррею в 1-м матче после травмы. Энди сразится с Рублёвым в финале Абу-Даби
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил британцу Энди Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:6, 5:7.

Абу-Даби (м). 1/2 финала
17 декабря 2021, пятница. 18:45 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Бывшие первые ракетки мира сыграли друг с другом впервые за 5,5 лет. Для Надаля встреча с Марреем стала первой с августа 2021 года. Во время паузы испанец залечивал травму ноги.

Финал выставочного турнира в столице ОАЭ пройдёт завтра, 18 декабря. Энди Маррей сразится с россиянином Андреем Рублёвым. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Перед финалом в матче за 3-е место Рафаэль Надаль встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Начало — в 16:00 мск.

Напомним, в товарищеском турнире не смогли принять участия норвежец Каспер Рууд и австриец Доминик Тим.

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