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Рублёв обыграл Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Рублёв обыграл Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби
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Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби. В финале россиянин встречался с шотландцем Энди Марреем.

Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. «Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча.

Ранее Рублёв в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 2:1 (7:6 (7:5), 3:6, 6:4). В свою очередь, Маррей нанёс поражение экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Их встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3.

В матче за третье место Шаповалов был сильнее Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 10:6.

Турнир в Абу-Даби является подготовительным этапом к Открытому чемпионату Австралии.

Абу-Даби (м). Финал
18 декабря 2021, суббота. 18:25 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 2  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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