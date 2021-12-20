Александр Кержаков — Андрею Рублёву: ай да красавчик!

Бывший футболист «Зенита» и сборной России, а ныне тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублёва в финале выставочного турнира в Абу-Даби. Рублёв победил бывшую первую ракетку мира Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

«Ай да красавчик!» — написал Кержаков в комментариях к посту Рублёва в «Инстаграме» после победы.

Посмотреть пост можно в «инстаграме» Андрея Рублёва.

Ранее Рублёв в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Что касается Маррея, то он нанёс поражение бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Их встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3. В матче за третье место Шаповалов был сильнее Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 10:6.