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Эверт отреагировала на слова Пэн Шуай, которая заявила, что её никто не насиловал

Эверт отреагировала на слова Пэн Шуай, которая заявила, что её никто не насиловал
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Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, отреагировала на новое видеоинтервью китаянки Пэн Шуай. Ранее сингапурское издание Lianhe Zaobao опубликовало интервью с теннисисткой, в котором она заявила, что никогда не говорила об изнасиловании. Также спортсменка назвала скандал с её участием недопониманием.

«Это тревожно», — написала Эверт в своём «твиттере».

Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Организация потребовала, чтобы было проведено прозрачное расследование громкого дела. Приостановит проведение турниров в Китае и ITF.

Ранее Эверт поддержала решение WTA приостановить проведение турниров в Киате.

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