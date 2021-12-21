Отец Джоковича: главное поражение Новака — фантастическая игра Даниила Медведева
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Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал поражение сына в финале Открытого чемпионата США 2021 года от второго номера рейтинга ATP, россиянина Даниила Медведева. Медведев победил Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
По словам Джоковича-старшего, самым главным стал даже не сам факт поражения, а то, насколько здорово действовал Медведев.
«Это огорчило его. Но главное поражение — фантастическая игра Медведева. Вот и всё.
Моего сына учили, что спорт состоит из побед и поражений. Так что надо принимать не только победы, но и поражения. Я всегда говорил, что не очень хорошо, когда Новак играет плохо, но побеждает при этом», — приводит слова Срджана Джоковича сербское издание Telegraf.rs.
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