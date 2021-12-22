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Саманта Стосур выступит на Australian Open

Саманта Стосур выступит на Australian Open
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Прославленная австралийская теннисистка Саманта Стосур выступит на Australian Open. Победительница Открытого чемпионата США — 2011 получила уайлд-кард от организаторов турнира.

Федерация тенниса Австралии назвала имена четырёх теннисисток, получивших возможность стартовать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Помимо Стосур, уайлд-кард был предоставлен Сторм Сэндерс, Дарье Сэвилл (Гавриловой) и Мэддисон Инглис. Имена других спортсменок с такой же опцией на участие будут озвучены позже.

«У нас не было никаких сомнений в том, что Саманта заслуживает права на участие в турнире. Она просто живая легенда австралийского тенниса, побеждавшая на турнирах «Большого шлема». Надеюсь, что Стосур сможет как можно дольше задержаться на кортах Мельбурна и завершить карьеру на высокой ноте. Однако если Саманта продолжит свои выступления, мы не будет удивлены», — приводит слова руководителя турнира Крейга Тайли Sydney Morning Herald.

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