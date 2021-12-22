Прославленная австралийская теннисистка Саманта Стосур выступит на Australian Open. Победительница Открытого чемпионата США — 2011 получила уайлд-кард от организаторов турнира.
Федерация тенниса Австралии назвала имена четырёх теннисисток, получивших возможность стартовать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Помимо Стосур, уайлд-кард был предоставлен Сторм Сэндерс, Дарье Сэвилл (Гавриловой) и Мэддисон Инглис. Имена других спортсменок с такой же опцией на участие будут озвучены позже.
«У нас не было никаких сомнений в том, что Саманта заслуживает права на участие в турнире. Она просто живая легенда австралийского тенниса, побеждавшая на турнирах «Большого шлема». Надеюсь, что Стосур сможет как можно дольше задержаться на кортах Мельбурна и завершить карьеру на высокой ноте. Однако если Саманта продолжит свои выступления, мы не будет удивлены», — приводит слова руководителя турнира Крейга Тайли Sydney Morning Herald.
- 22 декабря 2021
-
09:21
-
09:12
-
08:53
-
08:33
-
00:55
-
00:04
- 21 декабря 2021
-
23:28
-
22:24
-
22:10
-
19:34
-
18:59
-
18:35
-
14:10
-
14:03
-
10:52
-
10:34
-
09:39
-
01:02
-
00:41
- 20 декабря 2021
-
23:28
-
21:26
-
21:18
-
19:59
-
18:09
-
16:45
-
14:04
-
13:19
-
13:04
-
12:32
-
11:48
-
11:33
-
11:01
-
10:20
-
10:13
-
09:39