Шаповалов прилетел в Австралию и сдал положительный тест на коронавирус

Канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что прилетел в Австралию, где пройдёт Australian Open. Спортсмен по прилёте сдал тест на коронавирус, он дал положительный результат.
«Всем привет! Хотел сообщить, что по прилёте в Сидней я сдал положительный тест на COVID. Я следую протоколам, изолировался и сообщаю людям, с которыми контактировал, что мой тест дал положительный результат.
Сейчас у меня лёгкие симптомы болезни. Жду с нетерпением, когда снова выйду на корт. Это произойдёт, когда начать играть будет безопасно. Спасибо заранее за вашу поддержку. Желаю всем безопасных и весёлых выходных», — написал Шаповалов в своём «инстаграме».
Ранее Шаповалов принимал участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразились коронавирусом. В их числе Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.
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