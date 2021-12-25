Шаповалов прилетел в Австралию и сдал положительный тест на коронавирус

Канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что прилетел в Австралию, где пройдёт Australian Open. Спортсмен по прилёте сдал тест на коронавирус, он дал положительный результат.



«Всем привет! Хотел сообщить, что по прилёте в Сидней я сдал положительный тест на COVID. Я следую протоколам, изолировался и сообщаю людям, с которыми контактировал, что мой тест дал положительный результат.



Сейчас у меня лёгкие симптомы болезни. Жду с нетерпением, когда снова выйду на корт. Это произойдёт, когда начать играть будет безопасно. Спасибо заранее за вашу поддержку. Желаю всем безопасных и весёлых выходных», — написал Шаповалов в своём «инстаграме».



Ранее Шаповалов принимал участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразились коронавирусом. В их числе Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.

Новость по теме Онс Жабер заразилась коронавирусом