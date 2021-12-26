Донской станет капитаном сборной России на ATP Cup
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от ATP Cup. Командный турнир будет проходить в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года. Тарпищев сообщил, что Евгений Донской будет капитаном российской сборной на турнире.
«Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Первый номер сборной играет с первым у соперника, второй — со вторым, железно. У нас всё понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублёв, капитан тут и не нужен. Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Донской, он должен быть капитаном и в этот раз», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Действующим победителем турнира является сборная России.
Новость по темеИсточник: Джокович не сыграет на ATP Cup
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