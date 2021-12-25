Источник: Джокович не сыграет на ATP Cup

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на ATP Cup. Об этом заявило сербское издание Blic со ссылкой на источник.

Также сербский портал сообщает, что решение по поводу участия в Открытом чемпионате Австралии Джокович будет принимать ближе к Новому году. Представители теннисиста эту информацию никак не прокомментировали. Говорится о том, что Джокович продолжает предсезонные сборы в Белграде, а свободное время проводит с семьёй.

Перед Australian Open в Австралии пройдут несколько турниров, которые считаются разминочными. Кроме того, состоится командный турнир ATP Cup, который и пропустит Новак. В 2020 году сборная Сербии стала чемпионом Кубка.

Действующий чемпион Australian Open — серб Новак Джокович. Пока неизвестно, примет ли он участие в турнире 2022 года. К участию в соревновании допустят лишь вакцинированных, а Джокович известен своим скептическим отношением к вакцинации.