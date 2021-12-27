Рублёв заболел коронавирусом накануне турнира Australian Open – 2022

24-летний российский теннисист Андрей Рублёв заболел коронавирусом в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии – 2022, который начнётся 1 января, став шестым теннисистом, у которого выявлено заболевание после турнира ATP в Абу-Даби (ОАЭ).
«Всем привет. Хочу поделиться с вами некоторыми новостями. В настоящее время я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус. У меня минимальные симтомы. Я нахожусь в изоляции и соблюдаю все протоколы, находясь под наблюдением врачей.
Как вы знаете, я вакцинирован и готовился к турнирам – Кубку АТР и Открытому чемпионату Австралии. Теперь мне нужно восстановиться, поэтому я поеду в Мельбурн только тогда, когда это будет безопасно для всех.
Я очень расстроен и обеспокоен происходящим. Пожалуйста, берегите себя и близких. Я вернусь на корт как можно скорее», — гласит публикация Рублёва в «Твиттере».
Целая группа игроков, побывавших на турнире в Абу-Даби, заразились коронавирусом. В их числе Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.
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