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Экс первая ракетка мира в парном разряде: нет ни единого шанса, что Джокович сыграет на AO

Экс первая ракетка мира в парном разряде: нет ни единого шанса, что Джокович сыграет на AO
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Эмилиано Санчес уверен, что сербский теннисист Новак Джокович пропустит Australian Open в 2022 году. Пока неизвестно, прилетит ли Джокович в Австралию. Организаторы допускают к участию лишь вакцинированных теннисистов. Сам Новак никогда не раскрывал статус вакцинации, но эксперты уверены, что Джокович не вакцинировался. Серб неоднократно скептически отзывался о вакцине.

«Хочу сказать всем, кто надеется, что Джокович полетит на Australian Open. Он снимется с турнира. Как по мне, нет ни единого шанса, что он там выступит.

Говорю лишь о своём мнении. Я не знаю Новака, у меня нет магического шара, предсказывающего будущее. Но пока всё выглядит так, что он не сыграет. Я уважаю его, ценю его достижения и профессионализм. Но как часто он играл на Australian Open, не проводя ни одного матча до турнира? Надеюсь, что ошибаюсь», — написал Санчес в своём «твиттере».

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