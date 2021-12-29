Источник: Новаку Джоковичу всё-таки разрешили выступить на Australian Open
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович всё-таки получил разрешение выступить на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.rs. Ранее сообщалось, что Джокович вынужден будет пропустить Australian Open, после того как ему отказали в получении медицинского исключения.
Напомним, Джокович до сих пор не объявлял свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался.
34-летний Джокович является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». По этому показателю он идёт вровень со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Australian Open пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что Джокович снялся с турнира ATP Cup, который пройдёт с 1 по 9 января.
Новость по темеНовак Джокович снялся с ATP Cup
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