Андрей Рублёв рассказал, как поступил с BMW X5 от государства за золото ОИ-2020 в Токио

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как поступил с автомобилем BMW X5, который подарило ему государство за завоевание золотой медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Рублёв завоевал золото в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

По словам Рублёва, он отдал машину отцу.

«Оставил отцу. Продал он её или оставил себе, не знаю», — приводят слова теннисиста «Известия».

Также Рублёв рассказал, как относится к теннису на Олимпиаде.

«Олимпиада — это что-то вне тенниса. Мы не получаем на ней ни денег, ни очков. Возможно, идут какие-то спонсорские контракты, но я этого не знаю, поскольку не выигрывал ни турниры «Больших шлемов», ни Олимпиаду в одиночке.

В «Больших шлемах» тебе приходят призовые и очки. И с точки зрения тенниса это важнее Олимпиад. Но для зрителя и страны, скорее всего, Олимпиада важнее, поскольку исторически это самое главное событие. А для людей из других видов спорта, не футбола или тенниса, это вообще ключевое соревнование, где можно и проявить себя больше всего, и получить с этого контракты, дополнительные деньги, имидж», — добавил Андрей.