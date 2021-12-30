Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лайович: не знаю, почему Джокович отказался от участия в ATP Cup

Лайович: не знаю, почему Джокович отказался от участия в ATP Cup
Комментарии

Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал решение соотечественника Новака Джоковича отказаться от участия в ATP Cup. Лайович признался, что решение Джоковича его удивило.

«Мы узнали о его решении недавно. Думаю, что все мы ждали, что он в последнюю минуту решит иначе. И, конечно, всё отличается, когда у тебя в команде есть первая ракетка мира или её нет.

Конечно, когда в команде есть Новак, ожидания от выступления намного выше, всё внимание приковано к нему. Он способствует тому, что команда идёт вперёд.

Возможно, его отсутствие позитивно скажется на нас, а, может, и наоборот. Посмотрим, как сложится турнир.

Я не знаю, почему он отказался от участия в ATP Cup. Возможно, люди в ATP знают причину», — цитирует Лайовича пресс-служба турнира.

Новость по теме
Стефанос Циципас отреагировал на решение Новака Джоковича сняться с ATP Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021