Лайович: не знаю, почему Джокович отказался от участия в ATP Cup

Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал решение соотечественника Новака Джоковича отказаться от участия в ATP Cup. Лайович признался, что решение Джоковича его удивило.



«Мы узнали о его решении недавно. Думаю, что все мы ждали, что он в последнюю минуту решит иначе. И, конечно, всё отличается, когда у тебя в команде есть первая ракетка мира или её нет.



Конечно, когда в команде есть Новак, ожидания от выступления намного выше, всё внимание приковано к нему. Он способствует тому, что команда идёт вперёд.



Возможно, его отсутствие позитивно скажется на нас, а, может, и наоборот. Посмотрим, как сложится турнир.



Я не знаю, почему он отказался от участия в ATP Cup. Возможно, люди в ATP знают причину», — цитирует Лайовича пресс-служба турнира.

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