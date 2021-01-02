Прошла жеребьёвка турнира в Мельбурне, где сыграют Осака, Халеп, Кудерметова и Самсонова

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Мельбурне-1 (Австралия) с 4 по 9 января. Призовой фонд турнира составил более $ 239 тыс.

Первый номер посева получила 13-я ракетка мира японка Наоми Осака, в первом круге соревнований она сыграет с представительницей Франции Ализе Корне. Второй сеяной стала румынка Симона Халеп, её соперницей на старте станет победительница квалификации.

На турнире в Мельбурне сыграют четыре россиянки: Вероника Кудерметова (3-й номер посева), Людмила Самсонова (5-й), Анастасия Потапова и Вера Звонарёва.

Соперница Кудерметовой определится по итогам квалификации, Самсонова в первом круге сыграет с немкой Андреа Петкович, Потапова сразится с австралийкой Лизетт Кабрерой, Звонарёва – с Камилой Джорджи из Италии.