Даниил Медведев: для нас Сафиуллин — герой дня!

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в «Твиттере» высоко оценил выступление соотечественника Романа Сафиуллина в матче с Францией на групповом этапе ATP Cup.

Медведев сделал репост видео их с Сафиуллиным реакции на победу, написав: «Как я уже сказал, для нас Роман – герой дня!»

Напомним, в первом матче противостояния Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. В следующем поединке Медведев неожиданно уступил Уго Умберу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В заключительной парной встрече российский тандем Медведев/Сафиуллин оказался сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.