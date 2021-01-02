Даниил Медведев: для нас Сафиуллин — герой дня!
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в «Твиттере» высоко оценил выступление соотечественника Романа Сафиуллина в матче с Францией на групповом этапе ATP Cup.
Медведев сделал репост видео их с Сафиуллиным реакции на победу, написав: «Как я уже сказал, для нас Роман – герой дня!»
Напомним, в первом матче противостояния Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. В следующем поединке Медведев неожиданно уступил Уго Умберу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В заключительной парной встрече российский тандем Медведев/Сафиуллин оказался сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.
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