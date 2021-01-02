«Хочется, чтобы повторил путь Карацева». Тарпищев — о победе Сафиуллина на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиян в первом матче на ATP Cup. Сборная России обыграла Францию со счётом 2:1.

«В поражении Медведева ничего страшного нет. Даня проиграл достойному сопернику, с которым всегда играл тяжело. Первый подготовительный матч на фоне физических нагрузок… Трагедии нет. Всё в рабочем порядке. Основная цель — это Australian Open.

Что касается Сафиуллина, в 2015-м он победил на юниорском Australian Open. У Романа была серьёзная травма плеча: даже делал операцию во Вьетнаме. После этого прогресс затормозился. До последнего времени рецидив давал проблемы. Он хороший игрок, который очень многое потерял. Не раскрылся до того уровня, кем мог бы быть в действительности. Одиночные встречи он часто играет здорово, в последнее время выиграл много челленджеров. Хочется, чтобы повторил путь Карацева. Но проблемы с травматизмом, к сожалению, есть. Поздравляю с хорошей победой, а самое главное — без травм», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.