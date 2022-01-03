Анна Блинкова проиграла в финале квалификации турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия). В финале квалификации она проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти. Она и представительница Беларуси Арина Соболенко (2) вступят в борьбу со второго круга.
В основной сетке сыграют россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова. Первой соперницей Александровой будет канадка Лейла Фернандес. Гасанова сразится с украинкой Элиной Свитолиной.
- 3 января 2022
-
10:29
-
10:14
-
10:04
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:14
-
07:55
-
07:51
-
07:31
-
05:48
- 2 января 2022
-
21:18
-
20:56
-
17:13
-
15:46
-
15:34
-
15:25
-
14:34
-
13:42
-
12:59
-
12:39
-
12:29
-
12:06
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
09:44
-
08:45
-
08:36
-
07:55
-
07:07
-
04:34
-
01:26
- 1 января 2022
-
20:42
-
20:14