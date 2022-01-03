Анна Блинкова проиграла в финале квалификации турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия). В финале квалификации она проиграла представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти. Она и представительница Беларуси Арина Соболенко (2) вступят в борьбу со второго круга.

В основной сетке сыграют россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова. Первой соперницей Александровой будет канадка Лейла Фернандес. Гасанова сразится с украинкой Элиной Свитолиной.