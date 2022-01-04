Роман Сафиуллин обыграл австралийца Дакворта на ATP Cup
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Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Австралии Джеймсом Даквортом в матче в рамках ATP Cup, который проходит в Сиднее с 1 по 9 января. Счёт матча — 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Сафиуллина.
Сафиуллин сделал 12 эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из 14, процент реализации составил 29%. Что касается его соперника, то он пять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче, процент реализации брейк-пойнтов — 60% (3 из 5). Матч продолжался два часа.
Во втором матче противостояния Россия — Австралия вторая ракетка мира Даниил Медведев сразится с Алексом де Минором. Ранее российские теннисисты одержали победу в матчевой встрече с Францией (2-1).
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