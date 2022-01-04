Варвара Грачёва проиграла в первом круге турнира в Мельбурне со счётом 0:6, 0:6
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77-я ракетка мира, россиянка Варвара Грачёва потерпела поражение от 39-го номера рейтинга WTA, румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира в Мельбурне. Румынская спортсменка победила россиянку со счётом 6:0, 6:0. Матч продолжался 49 минут.
Грачёва ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница совершила два эйса и ни разу не ошиблась на подаче, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Кырстя, посеянная на турнире под пятым номером, сразится с представительницей США Амандой Анисимовой.
Ранее российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта на турнине ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января.
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