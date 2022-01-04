Организаторы Australian Open подтвердили участие Джоковича в турнире
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Пресс-служба Australian Open подтвердила, что сербский теннисист Новак Джокович примет участие в турнире. Ранее первая ракетка мира сообщил, что получил медицинское исключение, поэтому ему не придётся вакцинироваться для участия в турнире.
«Новак Джокович выступит на Australian Open. Он сейчас находится на пути в Австралию. Джокович подал заявку на получение медицинского исключения, её изучили две независимые комиссии», — говорится в сообщении.
Также пресс-служба турнира рассказала подробнее о процессе изучения и составе комиссий, в которые вошли австралийские врачи. Турнирный директор Крэйг Тилли пояснил, что все решения, связанные с выдачей медицинских исключений, были полностью справедливыми и соответствовали принятым протоколам.
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