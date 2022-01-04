Новак Джокович объявил, что ему дали медицинское исключение для участия в Australian Open

Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович объявил, что ему дали медицинское исключение, чтобы он мог выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провёл время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперёд, 2022-й!» — написал Новак Джокович.

Официально Новак Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался. Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.