Канада обыграла Великобританию на ATP Cup
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В группе C на ATP Cup состоялся очередной матч. Сборная Канады со счётом 2-1 обыграла Великобританию.
Всё решилось в парном матче. Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов обыграли Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут.
Канадские теннисисты выполнили семь эйсов, допустили три двойные ошибки. Также они реализовали три брейк-пойнта из шести. Британцы выполнили три подачи навылет и избежали двойных ошибок, а также не сделали ни одного брейка.
После этого матча в турнирной таблице группы C ситуация запуталась. У Канады, Великобритании, США и Германии по одной победе и одному поражению. Пока что по дополнительным показателям первое место занимают американцы, а второе — британцы.
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