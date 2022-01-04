Канада обыграла Великобританию на ATP Cup

В группе C на ATP Cup состоялся очередной матч. Сборная Канады со счётом 2-1 обыграла Великобританию.



Всё решилось в парном матче. Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов обыграли Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут.



Канадские теннисисты выполнили семь эйсов, допустили три двойные ошибки. Также они реализовали три брейк-пойнта из шести. Британцы выполнили три подачи навылет и избежали двойных ошибок, а также не сделали ни одного брейка.



После этого матча в турнирной таблице группы C ситуация запуталась. У Канады, Великобритании, США и Германии по одной победе и одному поражению. Пока что по дополнительным показателям первое место занимают американцы, а второе — британцы.