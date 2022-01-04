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Канада обыграла Великобританию на ATP Cup

Канада обыграла Великобританию на ATP Cup
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В группе C на ATP Cup состоялся очередной матч. Сборная Канады со счётом 2-1 обыграла Великобританию.

Всё решилось в парном матче. Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов обыграли Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Канадские теннисисты выполнили семь эйсов, допустили три двойные ошибки. Также они реализовали три брейк-пойнта из шести. Британцы выполнили три подачи навылет и избежали двойных ошибок, а также не сделали ни одного брейка.

После этого матча в турнирной таблице группы C ситуация запуталась. У Канады, Великобритании, США и Германии по одной победе и одному поражению. Пока что по дополнительным показателям первое место занимают американцы, а второе — британцы.

ATP Cup. Группа C
04 января 2022, вторник. 14:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Ф. Оже-Альяссим Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Д. Маррей Д. Солсбери
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