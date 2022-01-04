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Джейми Маррей: нам приходится верить, что у Джоковича есть основания для медисключения

Джейми Маррей: нам приходится верить, что у Джоковича есть основания для медисключения
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Шотландский теннисист Джейми Маррей, брат экс-первой ракетки мира Энди Маррея, высказался о предстоящем участии в Australian Open серба Новака Джоковича. Организаторы Australian Open сообщили, что на турнир будут допущены только вакцинированные игроки, а также те, у кого есть медисключение. Первая ракетка мира Джокович сумел получить медисключение.

«Я думаю, что если бы речь шла обо мне, а я был бы невакцинирован, я бы не стал получать медисключение. Но отдадим должное Джоковичу, который получил разрешение участвовать в Australian Open. Нам в итоге приходится верить, что у Джоковича есть основания для получения медицинского ислючения», — приводит слова Маррея журналист Саймон Чэмберс в своём «твиттере».

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