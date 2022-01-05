Хорват Иван Ракитич обратился к сербу Новаку Джоковичу

Вице-чемпион мира 2018 года по футболу, бывший игрок «Барселоны», полузащитник «Севильи» хорват Иван Ракитич обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Ранее Джокович объявил, что ему дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Да здравствует легенда, желаю всего наилучшего в 2022-м — и вперёд, за первым титулом! Удачи, мастер», — так отреагировал на это Ракитич, оставив комментарий под соответствующим постом теннисиста в «Инстаграме».

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Джокович идёт вровень со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. У них также по 20 титулов ТБШ.