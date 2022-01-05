Карреньо-Буста — о медотводе Джоковича: по традиции лучшие игроки получают привилегии
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал то, что первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
«Не знаю, удивились ли люди, но лично я думаю, что этого стоило ожидать. Ещё в прошлом году правила приезда сюда были очень жёсткими, и тройка лучших получила чуть более благоприятные условия. Похоже, что по традиции лучшие игроки получают и сейчас небольшое преимущество.
Думаю, это не самое справедливое решение, ведь другие игроки, отказавшиеся вакцинироваться, не смогли приехать сюда. Я даже не знаю точно, почему Новак получил освобождение», — приводит слова испанца Eurosport.uk.
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