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Новаку Джоковичу вернули телефон спустя более трёх часов

Новаку Джоковичу вернули телефон спустя более трёх часов
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Пограничные службы Австралии вернули первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу телефон спустя более трёх часов, сообщает сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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