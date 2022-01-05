Новаку Джоковичу вернули телефон спустя более трёх часов

Пограничные службы Австралии вернули первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу телефон спустя более трёх часов, сообщает сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.