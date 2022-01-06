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Губерниев: свободу Новаку Джоковичу!

Губерниев: свободу Новаку Джоковичу!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальной ситуации с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После чего власти Австралии приняли решение аннулировать визу серба и депортировать из страны. Адвокаты Джоковича оспаривают данный вердикт.

«Свободу Новаку Джоковичу!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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