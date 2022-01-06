Евгений Кафельников отреагировал на решение депортировать Джоковича из Австралии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал решение австралийских властей не пропускать сербского теннисиста Новака Джоковича в страну.
«Чему удивляться в ситуации с Джоковичем? Мы все знаем, в какое время сейчас живём. Ведь есть протоколы. Когда государство делает определённый регламент… Давайте абстрагируемся от имён. Если кто-то хочет нарушить правила, то никаких шансов нет. Правительство страны будет поступать так, как посчитает нужным: будь это Джокович, Надаль, Федерер. Есть правило: невакцинированным въезд в страну категорически запрещён. Точка. Даже обсуждать нечего.
Я очень хотел, чтобы Новак играл на AO, выиграл свой 21-й титул «Большого шлема» в Австралии. Но правила для всех одинаковые. Нарушать их нельзя», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Он пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.
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