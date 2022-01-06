Стаховский поддержал Джоковича после решения властей Австралии депортировать серба
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Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал Новака Джоковича после решения властей Австралии депортировать серба из страны.
«Когда в следующий раз кто-нибудь скажет вам: «Спорт не вмешивается в политику», вы вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое «эго» не позволяет лучшему теннисисту в мире въехать в страну, в которую «правительственным учреждениям» разрешили въезд», — написал Стаховский в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Он пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.
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