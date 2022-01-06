Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Аделаиде, где встретится с 9-й ракеткой мира

В Аделаиде (Австралия) на стадионе «Мемориал Драйв. Центральный корт» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира серии WTA, в котором 32-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27-й номер рейтинга) противостояла 23-летней представительнице Австралии Присцилла Хон (263-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Азаренко в двух сетах – 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Азаренко совершила 5 подач навылет, 3 двойные ошибки, реализовав половину своих брейк-пойнтов (4 из 8). У её оппонентки – 5 эйсов, 5 двойных ошибок и один реализованный брейк.

В 1/4 финала турнира белорусская теннисистка встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек (9-й номер рейтинга WTA).