Великобритания одержала победу над США на ATP Cup

В Австралии на ATP Cup – 2022 на групповом этапе завершилась решающая игра в противостоянии между сборными Великобритании и США, исход которого определяла встреча парного разряда между Даниэлем Эвансом и Джейми Марреем (Великобритания) с Тейлором Фритцем и Джоном Иснером (США).
Матч завершился победой британцев в трёх сетах – 6:7, 7:5, 1:0 (10:8). Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.
Напомним, в первом матче представитель Великобратнии Даниэль Эванс обыграл американца Джона Иснера — 6:4, 7:6. Уже в следующей игре теннисист из США Тейлор Фритц взял реванш за это поражение во встрече с Кэмероном Норри (7:6, 3:6, 6:1).
Таким образом, Великобритания одерживает вторую победу в трёх встречах и выходит на первое место в турнирной таблице группы C в квартете с Германией, Канадой и соответственно США.
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