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Великобритания одержала победу над США на ATP Cup

Великобритания одержала победу над США на ATP Cup
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В Австралии на ATP Cup – 2022 на групповом этапе завершилась решающая игра в противостоянии между сборными Великобритании и США, исход которого определяла встреча парного разряда между Даниэлем Эвансом и Джейми Марреем (Великобритания) с Тейлором Фритцем и Джоном Иснером (США).

Матч завершился победой британцев в трёх сетах – 6:7, 7:5, 1:0 (10:8). Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

Напомним, в первом матче представитель Великобратнии Даниэль Эванс обыграл американца Джона Иснера — 6:4, 7:6. Уже в следующей игре теннисист из США Тейлор Фритц взял реванш за это поражение во встрече с Кэмероном Норри (7:6, 3:6, 6:1).

Таким образом, Великобритания одерживает вторую победу в трёх встречах и выходит на первое место в турнирной таблице группы C в квартете с Германией, Канадой и соответственно США.

Статистика ATP Cup - 2022.
ATP Cup. Группа C
06 января 2022, четверг. 06:50 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Д. Эванс Д. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 1 10
7 7 		5 0 8
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Т. Фритц Д. Иснер
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