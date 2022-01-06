Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал командного турнира ATP Cup в Сиднее. В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию со счётом 2-1. В решающей парной встрече Медведев и Роман Сафиуллин одолели Маттео Берреттини и Янника Синнера — 5:7, 6:4, [10:5].
«Мы невероятно сыграли сегодня. Янник клал мячи прямо в линии. Но мы обсудили, как нам играть, порой получались невероятные розыгрыши», — сказал Медведев в интервью на корте.
Ранее в матче Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup. Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале сразятся Испания и Польша.
- 6 января 2022
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