Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал командного турнира ATP Cup в Сиднее. В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию со счётом 2-1. В решающей парной встрече Медведев и Роман Сафиуллин одолели Маттео Берреттини и Янника Синнера — 5:7, 6:4, [10:5].

«Мы невероятно сыграли сегодня. Янник клал мячи прямо в линии. Но мы обсудили, как нам играть, порой получались невероятные розыгрыши», — сказал Медведев в интервью на корте.

Ранее в матче Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup. Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале сразятся Испания и Польша.