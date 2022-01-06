Тренер Медведева показал победное фото из раздевалки российской сборной на ATP Cup

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал фото, сделанное в раздевалке сборной России на ATP Cup. Ранее россияне вышли в полуфинал турнира, обыграв сборную Италии со счётом 2:1.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Сервары.
Судьба матча решилась в парной встрече. Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече с итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, [10:5] в пользу россиян.
Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал, победив Италию со счётом 2-1. Ранее в противостоянии Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
- 6 января 2022
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