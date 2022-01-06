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Решение по делу Джоковича будет принято в понедельник

Решение по делу Джоковича будет принято в понедельник
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Власти Австралии отложили решение по делу сербского теннисиста Новака Джоковича на понедельник, 10 января. Ожидается, что оно будет принято до 10:00 по местному времени, сообщает журналист Каллум Годде.

Таким образом, первая ракетка мира Джокович проведёт в Австралии ещё несколько дней. Ожидается, что его в итоге депортируют.

Накануне Новак прилетел в Мельбурн (Австралия) на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль. Он более пяти часов беседовал с пограничниками, но ему так и не разрешили въезд в страну. Вскоре стало известно, что визу Джоковича аннулировали. Он не смог обосновать основания для получения медотвода от вакцинации от коронавируса. Джокович рассчитывал принять участие в Australian Open без вакцинации на основе медотвода.

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