Евгений Кафельников оценил шансы России на победу в ATP Cup после успеха с Италией

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал победу сборной России над Италией (2-1) в групповом турнире ATP Cup. Россия выиграла все три матча в группе и вышла в полуфинал. В решающей встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин победили Маттео Берреттини и Янника Синнера.
«Ребята — молодцы. Здесь больше нечего добавить, обыграли сильных соперников, показали крутой теннис.
Даня и Рома в паре доказали, что они в порядке. Шансы победить на турнире зависят от игры Романа. Медведев играет на своём уровне — первой-второй ракетки мира. До титула осталось совсем немного. Будем болеть.
Даня себя не загонит этим турниром. До Австралии ещё 10 дней. Этого достаточно, чтобы отдохнуть, отработать что-то. Ничего страшного не будет. К началу «Большого шлема» он будет в форме. Хотя он уже в форме и доказывает это», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 января 2022
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