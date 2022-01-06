Евгений Кафельников оценил шансы России на победу в ATP Cup после успеха с Италией

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал победу сборной России над Италией (2-1) в групповом турнире ATP Cup. Россия выиграла все три матча в группе и вышла в полуфинал. В решающей встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин победили Маттео Берреттини и Янника Синнера.

«Ребята — молодцы. Здесь больше нечего добавить, обыграли сильных соперников, показали крутой теннис.

Даня и Рома в паре доказали, что они в порядке. Шансы победить на турнире зависят от игры Романа. Медведев играет на своём уровне — первой-второй ракетки мира. До титула осталось совсем немного. Будем болеть.

Даня себя не загонит этим турниром. До Австралии ещё 10 дней. Этого достаточно, чтобы отдохнуть, отработать что-то. Ничего страшного не будет. К началу «Большого шлема» он будет в форме. Хотя он уже в форме и доказывает это», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

