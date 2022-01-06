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Видеообзор напряжённого матча Россия — Италия на ATP Cup

Видеообзор напряжённого матча Россия — Италия на ATP Cup
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече с итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, [10:5] в пользу россиян.

Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал, победив Италию со счётом 2-1. Ранее в противостоянии Россия — Италия Сафиуллин уступил Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup. В полуфинале турнира российские теннисисты сыграют со сборной Канады. Это стало известно после того, как канадцы досрочно победили сборную Германии в матче группового турнира и заняли первое место в своём квартете.

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