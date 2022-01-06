Нисикори не сыграет на Australian Open

Бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори пропустит серию турниров в Австралии и Открытый чемпионат Австралии 2021 года.

На турнире в Сиднее его заменит аргентинский теннисист Федерико Кория, на Australian Open – немец Филипп Кольшрайбер.

Напомним, экс-четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори в начале ноября объявил, что досрочно завершает сезон из-за травмы бедра.

В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей доходил до четвертьфинала домашней Олимпиады-2020 и четвёртого круга на «Ролан Гаррос».

Отметим, сегодня, 6 января, пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну, сообщает местное издание The Age. Джокович не сумел предоставить службе достаточных доказательств того, почему он получил медицинское освобождение от вакцинации.