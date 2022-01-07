МИД Сербии выразил протест послу Австралии из-за скандала с Джоковичем
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Министерство иностранных дел Сербии выразило протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за условий проживания первой ракетки мира Новака Джоковича в Мельбурне.
Государственный секретарь МИД Неманья Старович выразил надежду, что посол Австралии попытается повлиять на улучшение условий, в которых спортсмен ожидает решения суда по его делу.
«У сербской общественности есть точное впечатление, что Новак Джокович – это жертва политической игры и его заманили в Австралию, чтобы унизить. Джокович не является преступником, террористом или нелегальным мигрантом, но именно так с ним обращались власти Австралии, и это вызывает понятное возмущение его поклонников и граждан Сербии», — приводит строчки из заявления Старовича B92.
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