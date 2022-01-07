Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

МИД Сербии выразил протест послу Австралии из-за скандала с Джоковичем

МИД Сербии выразил протест послу Австралии из-за скандала с Джоковичем
Комментарии

Министерство иностранных дел Сербии выразило протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за условий проживания первой ракетки мира Новака Джоковича в Мельбурне.

Государственный секретарь МИД Неманья Старович выразил надежду, что посол Австралии попытается повлиять на улучшение условий, в которых спортсмен ожидает решения суда по его делу.

«У сербской общественности есть точное впечатление, что Новак Джокович – это жертва политической игры и его заманили в Австралию, чтобы унизить. Джокович не является преступником, террористом или нелегальным мигрантом, но именно так с ним обращались власти Австралии, и это вызывает понятное возмущение его поклонников и граждан Сербии», — приводит строчки из заявления Старовича B92.

«Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира «Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022