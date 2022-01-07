Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Никола Миротич поддержал Джоковича в скандале с медотводом

Никола Миротич поддержал Джоковича в скандале с медотводом
Комментарии

Испанский баскетболист черногорского происхождения, форвард «Барселоны» Никола Миротич отреагировал на скандал с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Бывший игрок НБА поддержал Джоковича в конфликте из-за медотвода.

«Будь настойчив во всём, что ты делаешь, и всегда помни, кто ты. Самая тёмная ночь наступает перед рассветом», — написал Миротич у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

Новость по теме
Новак Джокович обратился к своим болельщикам в «Инстаграме»
«Вышвырнем из страны!» Хаос из-за скандала с Джоковичем в Австралии набирает обороты «Вышвырнем из страны!» Хаос из-за скандала с Джоковичем в Австралии набирает обороты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022