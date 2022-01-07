Никола Миротич поддержал Джоковича в скандале с медотводом

Испанский баскетболист черногорского происхождения, форвард «Барселоны» Никола Миротич отреагировал на скандал с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Бывший игрок НБА поддержал Джоковича в конфликте из-за медотвода.

«Будь настойчив во всём, что ты делаешь, и всегда помни, кто ты. Самая тёмная ночь наступает перед рассветом», — написал Миротич у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.