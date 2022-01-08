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Кудерметова на отказе Осаки без игры вышла в финал турнира в Мельбурне

Кудерметова на отказе Осаки без игры вышла в финал турнира в Мельбурне
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Японская теннисистка Наоми Осака, которая в полуфинале турнира в австралийском Мельбурне должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой, решила сняться с матча. Такой шаг она объяснила травмой.

«С сожалением вынуждена сняться из-за травмы с сегодняшнего матча, моё тело получило шок от интенсивных матчей после перерыва, который у меня был», — написала экс-первая, а ныне 13-я ракетка мира в своём «твиттере».

Благодаря отказу Наоми Осаки от участия в матче, занимающая 31-е место в мировом рейтинге Вероника Кудерметова без игры пробилась в финал турнира.

В решающем матче соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Симона Халеп (Румыния). На момент написания новости румынка впереди со счётом 6:3, 4:2.

Призовой фонд соревнований составляет почти $ 240 тыс.

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