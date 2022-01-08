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Медведев сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup, разгромив Оже-Альяссима

Медведев сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup, разгромив Оже-Альяссима
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнял счёт (1:1) в противостоянии со сборной Канады в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Россияне выступают на соревнованиях в качестве действующих победителей.

Во втором матче поединка Медведев в двух сетах обыграл первого номера канадцев Феликса Оже-Альяссима. Встреча продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу действующего чемпиона US Open. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

Ранее в стартовой встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

ATP Cup. 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 08:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
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