Медведев сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup, разгромив Оже-Альяссима
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнял счёт (1:1) в противостоянии со сборной Канады в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Россияне выступают на соревнованиях в качестве действующих победителей.
Во втором матче поединка Медведев в двух сетах обыграл первого номера канадцев Феликса Оже-Альяссима. Встреча продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу действующего чемпиона US Open. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.
Ранее в стартовой встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6.
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