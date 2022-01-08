Медведев сравнял счёт в противостоянии с Канадой на ATP Cup, разгромив Оже-Альяссима

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сравнял счёт (1:1) в противостоянии со сборной Канады в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. Россияне выступают на соревнованиях в качестве действующих победителей.

Во втором матче поединка Медведев в двух сетах обыграл первого номера канадцев Феликса Оже-Альяссима. Встреча продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу действующего чемпиона US Open. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

Ранее в стартовой встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6.