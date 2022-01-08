Хачанов в двух сетах переиграл Чилича и стал первым финалистом турнира в Аделаиде

Сегодня, 8 января, на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» в Аделаиде (Австралия) прошёл полуфинальный матч турнира «Аделаида-1», в котором сразились хорватский теннисист Марин Чилич и россиянин Карен Хачанов. 29-я ракетка мира из России обыграл своего оппонента с 30-й позиции рейтинга со счётом 7:5 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты.

За два сета полуфинальной встречи Хачанов выполнил 6 эйсов, на счету Чилича 8 подач навылет. Хачанов допустил 2 двойные ошибки, Чилич — 3. Также Карен реализовал 1 брейк-пойнт из 2, Чилич — ни одного из 4.

Во втором полуфинале соревнований сегодня, 8 января, в 13:00 мск сыграют французский теннисист Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. Финал турнира состоится 9 января.