Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов в двух сетах переиграл Чилича и стал первым финалистом турнира в Аделаиде

Хачанов в двух сетах переиграл Чилича и стал первым финалистом турнира в Аделаиде
Комментарии

Сегодня, 8 января, на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» в Аделаиде (Австралия) прошёл полуфинальный матч турнира «Аделаида-1», в котором сразились хорватский теннисист Марин Чилич и россиянин Карен Хачанов. 29-я ракетка мира из России обыграл своего оппонента с 30-й позиции рейтинга со счётом 7:5 (7:3), 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты.

За два сета полуфинальной встречи Хачанов выполнил 6 эйсов, на счету Чилича 8 подач навылет. Хачанов допустил 2 двойные ошибки, Чилич — 3. Также Карен реализовал 1 брейк-пойнт из 2, Чилич — ни одного из 4.

Во втором полуфинале соревнований сегодня, 8 января, в 13:00 мск сыграют французский теннисист Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. Финал турнира состоится 9 января.

Аделаида-1 (м). 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 08:25 МСК
Марин Чилич
30
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022