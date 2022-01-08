В деле Джоковича появилась информация, что он переболел ковидом в декабре

Опубликованы детали того, на каком основании первая ракетка мира Новак Джокович получил медицинский отвод для въезда в Австралию.

Как сообщает новостное агентство AFP, адвокаты сербского теннисиста в документах по его делу в суде указали, что 16 декабря у него обнаружили коронавирус.

Также Джокович запросил перевести его из гостиницы в Мельбурне для того, чтобы он мог начать подготовку к Australian Open.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.