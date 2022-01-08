Даниил Медведев стал лучшим игроком по количеству побед в истории ATP Cup
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел на первое место в истории по количеству побед на командном турнире ATP Cup.
На счету действующего чемпиона US Open 15 победных матчей, в том числе 11 в одиночке. У ближайшего преследователя, испанца Пабло Карреньо-Бусты, эти показатели пока 12 (6). Отметим, что первая ракетка мира серб Новак Джокович занимает четвёртое место в рейтинге, в его активе 11 побед, 8 из которых в одиночном разряде.
Лидеры ATP Cup по количеству побед:
1. Медведев (Россия) – 15 всего – 11 в одиночке (сезоны 2020-2022)
2. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 12-6 (2020-2022)
3. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 11-11 (2020-2022)
4. Новак Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)
5. Даниэль Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)
6. Денис Шаповалов (Канада) – 8-4 (2020-2022)
7. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)
8. Оже-Альяссим (Канада) – 7-3 (2020, 2022).
1. Медведев (Россия) – 15 всего – 11 в одиночке (сезоны 2020-2022)
2. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 12-6 (2020-2022)
3. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 11-11 (2020-2022)
4. Новак Джокович (Сербия) – 11-8 (2020-2021)
5. Даниэль Эванс (Великобритания) – 8-6 (2020, 2022)
6. Денис Шаповалов (Канада) – 8-4 (2020-2022)
7. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7-5 (2020-2022)
8. Оже-Альяссим (Канада) – 7-3 (2020, 2022).
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