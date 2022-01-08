Тарпищев отреагировал на поражение России от Канады на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение сборной России от команды Канады в полуфинальном поединке ATP Cup.
«Ребят надо похвалить, провели отличный турнир. Прыгнули выше головы.
С канадцами по игре мы почти весь матч были лучше. И Сафиуллин имел преимущество в личной встрече, и Даня выиграл, и в паре выглядели сильнее.
Первый сет провели идеально, во втором канадцы расподавались. Но всё равно была равная игра. Всё решило два-три очка. Особенно момент, когда Дане не повезло и не прошёл его удар в обвод сетки. После победы во втором сете канадцы поймали эмоциональный фон.
Но всё равно турнир в актив, теперь ждём Австралию. Главное, чтобы все были здоровы. Упрёка ребята не заслужили», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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