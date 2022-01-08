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Даниил Медведев обратился к команде после поражения от Канады в полуфинале ATP Cup

Даниил Медведев обратился к команде после поражения от Канады в полуфинале ATP Cup
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый выступлению сборной России на ATP Cup.

Напомним, в полуфинале действующие чемпионы россияне проиграли сборной Канады со счётом 1-2. В стартовом матче Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во второй встрече Медведев уверенно победил Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:0. В решающем парном противостоянии Медведев и Сафиуллин проиграли Шаповалову и Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 5:7, [7:10].

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, провели потрясающие дни в Сиднее. Но всё не было бы так весело без нашего капитана Жиля Сервары (личный тренер Медведева. – Прим. «Чемпионата»), — подписал Медведев фотографии.

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