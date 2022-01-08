Елена Веснина одним словом отреагировала на поражение России от Канады на ATP Cup

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на поражение сборной России в полуфинальном матче ATP Cup в Сиднее (Австралия). Россияне уступили команде Канады со счётом 1-2.

В первом матче канадец Денис Шаповалов обыграл Романа Сафиуллина со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Затем Феликс Оже-Альяссим проиграл Даниилу Медведеву — 4:6, 0:6. В решающей парной встрече Денис и Феликс победили Даниила и Романа со счётом 4:6, 7:5, [10:7].

После заключительного матча Медведев обратился к команде в своём «инстаграме»: «Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, провели потрясающие дни в Сиднее. Но всё не было бы так весело без нашего капитана Жиля Сервара». Веснина в комментарии написала: «Воины».

Фото: «Инстаграм» Даниила Медведева