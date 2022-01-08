Определился соперник Хачанова по финалу турнира в Аделаиде
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Сегодня, 8 января, на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» в Аделаиде (Австралия) прошёл полуфинальный матч турнира «Аделаида-1», в котором сразились французский теннисист Гаэль Монфис и австралиец Танаси Коккинакис. 21-я ракетка мира из Франции обыграл своего оппонента со 171-й позиции рейтинга со счётом 7:5, 6:0. Встреча продлилась 1 час 19 минут.
За два сета полуфинальной встречи Монфис выполнил 7 эйсов, на счету Коккинакиса 4 подачи навылет. Монфис допустил 3 двойные ошибки, Коккинакис — 1. Также Гаэль реализовал 3 брейк-пойнта из 9, Танаси — ни одного из 4.
Таким образом, Монфис сразится в финале турнира в Аделаиде с россиянином Кареном Хачановым, который ранее сегодня, 8 января, обыграл Марина Чилича (7:6, 6:3).
Аделаида-1 (м). 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 13:25 МСК
21
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
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171
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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