Хачанов — перед финалом в Аделаиде: буду биться как собака

Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими планами на новый сезон, а также рассказал, с какими мыслями подходит к финалу турнира в Аделаиде с Гаэлем Монфисом.

«Я уже говорил, что хочу улучшить свою игру и вернуться в топ-10. Сейчас это моя главная цель. Для этого нужна ежедневная работа и выходы в финалы, нужно брать титулы. Конечно, я хочу быть большим игроком. Это желание никуда не ушло. Сейчас готов бороться и показывать, на что способен. Это и есть моя мотивация.

Последние два года я не выигрывал титулы, так что для меня этот финал имеет особое значение. Уверен, что я буду биться как собака, посмотрим как всё пройдёт», — приводит слова Хачанова Tennis Now.

В финале, который состоится сегодня, 9 января, Хачанов сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Лидер посева в полуфинале победил австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 7:5, 6:0.

25-летний Хачанов — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.